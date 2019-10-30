"الأولى في العالم".. دبي تطلق خدمة الإفتاء بتقنية الذكاء الاصطناعي

مرت عملية الإفتاء الديني بعدة مراحل منها الشفهي والمكتوب والمسموع والمرئي والإلكتروني، وصولا الآن إلى مرحلة الإفتاء الافتراضي.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالإمارات العربية المتحدة أطلقت مؤخرا منصة إفتاء افتراضي تعتمد على الذكاء الاصطناعي للإجابة على الأسئلة الدينية من دون الحاجة إلى البشر.

فقط يرسل السائلون استفساراتهم على الموقع أو التطبيق الذكي ويتم الرد عليهم تلقائيا.

والخدمة متوفرة على موقع الدائرة، الذي يوفر خاصية "chat with us" في أسفل الصفحة الرئيسية على اليمين، والتي تتيح اختيار اللغة وطرح الأسئلة التي يريد السائل إجابات عنها. ويمكن أيضا تحميل التطبيق الذكي لاستخدام الخدمة عبر الهواتف الذكية.

المنصة التي قالت الدائرة إنها هي "الأولى في العالم" متوفرة باللغتين العربية والإنكليزية ليستفيد منها أكبر عدد ممكن.

وفي المرحلة الأولى، ستخصص الخدمة للإجابة على المواضيع المتعلقة بالصلاة، وستتضمن المرحلة التالية تطبيق "واتساب" للإجابة على مواضيع متعلقة بالصيام والصلاة وغيرها، بحسب بيان للدائرة.

الدائرة قالت إن مشروع الافتاء الافتراضي هو نظام يعتمد على الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتقديم الافتاء على مدار الساعة بالاستفادة من البيانات الضخمة المتوفرة في قاعدة بيانات الفتاوي الشرعية المعتمدة في الدائرة ما يسهم في تسهيل الإجابة على الاستفسارات وتقديمها بشكل تفاعلي مبتكر.