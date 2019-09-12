الإصابة تحرم ريال مدريد من مودريتش

أعلن ريال مدريد أن لاعبه لوكا مودريتش يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن تم تشخصيها الخميس، ليضاف إلى قائمة لاعبي النادي المصابين.

ولم يحدد النادي الى متى سيغيب لاعب خط الوسط، ومن المرجح أن يغيب مودرتيش عن لقاء السبت الذي يستضيف فيه مدريد ليفانتي في الدوري الإسباني.

ويظل من غير المؤكد إن كان اللاعب سيشارك في اللقاء الذي يجمع النادي الملكي بفريق باري سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا الأربعاء في العاصمة الفرنسية.

وبدأ ريال مدير الموسم بعدد من الإصابات لحقت بعدد من نجومه بينهم أسينسيو وإيسكو، فيما من المرجح أن يشارك إيدن هازارد، أكبر صفقة للفريق في فترة الانتقالات السابقة، في أول مباراة له يوم السبت بعد تعافيه من إصابة في العضلات تعرض لها قبل بداية الموسم مباشرة.

وتعرض ريال مدريد لتعادلين متتاليتين في الدوري أمام بلد الوليد وفياريال، فيما افتتح الفوز في الدوري على سيلتا فيغو.