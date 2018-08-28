الإعدام لستة متهمين في قضية 'كمين الخصوص'

قضت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء بإعدام ستة أشخاص بتهمة الاعتداء على نقطة أمنية في عام 2016، ما أسفر عن مقتل شرطي.

وأصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بحق ستة متهمين آخرين.

وتعود الأحداث إلى نيسان/أبريل من عام 2016 عندما فتح مسلحون النار على "كمين" تابع للشرطة في منطقة الخصوص بالقاهرة.

وبحسب صحيفة الأهرام، فإن أحد المتهمين "أسس جماعة إرهابية استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة".

وأضافت أن المتهم ذاته "قام بضم المتهمين الآخرين إلى تلك الجماعة، وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة".

وتورط عدد من المتهمين بإمداد الجماعة بالأموال والأسلحة النارية والمتفجرات، وفق الصحيفة الرسمية.

وارتكب المتهمون جميعا جريمة اغتيال رقيب شرطة خلال تواجده بـ"كمين شرطة الخصوص"، وشرعوا في اغتيال آخرين.