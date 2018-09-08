الإعدام لـ75 في قضية 'فض اعتصام رابعة'

قضت محكمة جنايات القاهرة السبت بإعدام 75 متهما، بينهم قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، في قضية "فض اعتصام رابعة".

ومن بين‭ ‬المحكوم عليهم بالإعدام القياديان في الجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية المؤيد لها صفوت حجازي.

وجاء صدور هذه الأحكام بحضور 44 متهما وغياب 31.

واتخذت المحكمة قرارها بعد أن أحالت أوراق المتهمين إلى مفتى مصر في تموز/يوليو الماضي لأخذ رأيه.

ويمكن للمدانين الطعن على الحكم أمام محكمة النقض (المحكمة الجنائية العليا في مصر).

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في القضية اتهامات من بينها "تدبير تجمهر بميدان رابعة العدوية، والاشتراك فيه، وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض التجمهر، والشروع في القتل العمد".

وكان مؤيدو الرئيس الأسبق محمد مرسي قد نظموا اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في القاهرة احتجاجا على عزل مرسي في الثالث من تموز/يوليو 2013.

وقررت المحكمة في القضية نفسها توقيع عقوبة السجن المؤبد على 47 متهما والسجن 15 عاما على 374 متهما والسجن 10 سنوات على 22 متهما قاصرا والسجن خمس سنوات على 215 متهما.

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