الإعدام لمدانين بقتل جنود مصريين

قضت محكمة عسكرية مصرية الأربعاء بإعدام ثمانية متهمين ينتمون إلى فرع من داعش يطلق على نفسه "ولاية سيناء"، بعد إدانتهم بقتل عدد من الجنود المصريين.

وقال مسؤول عسكري لوكالة الصحافة الفرنسية إن القضية تعود "لوقائع مختلفة ارتكبها المتهمون عام 2016 ترتب عليها مقتل عدد من العسكريين، منها استهداف أحد الكمائن وسيارة جيش".

ونسبت الوكالة لمسؤول قضائي قوله إن أحكام الإعدام صدرت غيابيا ضد المتهمين، مشيرا إلى أن المحكمة العسكرية بمحافظة الإسماعيلية الساحلية شمال القاهرة قضت أيضا بالسجن المؤبد (25 عاما) لـ32 متهما، والسجن المشدد 15 سنة لمتهمين اثنين.

كما قضت المحكمة ببراءة متهميْن آخريْن.

ولا يزال بإمكان المتهمين الطعن بالأحكام أمام المحكمة العليا للطعون العسكرية.

وتخوض قوات الأمن وخصوصا في شمال سيناء مواجهات عنيفة ضد مجموعات متشددة بينها "ولاية سيناء" المسؤولة عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة أحيلت عدة قضايا متعلقة بالإرهاب إلى المحاكم العسكرية.