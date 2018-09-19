الإعدام لـ'نائب البغدادي' في العراق

حكمت محكمة عراقية الأربعاء بالإعدام شنقا على أحد أبرز قيادات داعش، مشيرة في بيان إلى أنه كان "نائب أبو بكر البغدادي"، زعيم التنظيم الذي دحر في البلاد في كانون الأول/ديسمبر الماضي.



وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار بيرقدار في بيان إن "محكمة جنايات الكرخ أنهت النظر في قضايا المدان الإرهابي إسماعيل العيثاوي وأصدرت حكمها بالإعدام شنقا بحق المدان"، وفقا "لأحكام المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الارهاب".



وأوضح البيان أن العيثاوي "إضافة إلى كونه نائب البغدادي شغل مناصب عديدة في داعش بينها مسؤول لجنة الإفتاء وعضو اللجنة المفوضة والمكلف بوضع مناهج دراسية للتنظيم".



وتابع أن "المدان كان قد هرب إلى سورية وعمل في العلاقات العشائرية، ومن ثم فر إلى تركيا بعدما تحررت أغلب المناطق وأخذ التنظيم الإرهابي بالانكسار وبجهود استخبارية والتنسيق مع تركيا ألقي القبض على المدان".



وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في 15 شباط/فبراير أنها أعادت العيثاوي إلى العراق بعد اعتقاله في تركيا في عملية مشتركة بين الاستخبارات العراقية والتركية والأميركية.