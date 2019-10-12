مصر.. الإعدام لمدانين في قضيتي "فندق الأهرامات" و"خلية إمبابة"

قضت محكمة جنايات مصرية السبت بإلاعدام شنقا على ستة أشخاص والمؤبد على ثمانية آخرين إثر إدانتهم في القضية المعروفة إعلاميا بفندق الأهرامات

وقضت المحكمة أيضا على 12 طفلا بالسجن 10 سنوات في ذات القضية.

وكانت المحكمة قد قررت في الجلسة السابقة إحالة أوراق المتهمين الستة المحكومين بالإعدام إلى المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ومن بين التهم التي وجهتها النيابة للمتهمين قيادة جماعة أسست على خلاف القانون وإمدادها بالسلاح والأموال، فضلا عن مهاجمة فندق الأهرامات الثلاثة بمنطقة الهرم جنوب غرب القاهرة، ورجال الشرطة، وذلك في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016.

وفي قضية مماثلة، قررت المحكمة أيضا إحالة أوراق متهم في القضية المعروفة إعلامياً بـ"خلية إمبابة" إلى المفتى، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 30 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.