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الولايات المتحدة

الإعصار روزا يتجه نحو باها كاليفورنيا

الإعصار روزا نقلا عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن الإعصار روزا المتجه إلى ولاية باها كاليفورنيا المكسيكية ضعف في المحيط الهادي ويتوقع أن يضعف أكثر خلال الأيام القادمة.

وأصبح الإعصار الذي تراجعت سرعة الرياح فيه لتصل إلى 195 كيلومترا في الساعة عاصفة من الفئة الثالثة على مقياس سافير-سيمبسون لقياس شدة الرياح والمكون من خمس درجات.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار روزا إلى باها كاليفورنيا يوم الإثنين كعاصفة مدارية.

الإعصار روزا نقلا عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير
الإعصار روزا نقلا عن المركز الوطني الأميركي للأعاصير

وقال المركز الذي يتخذ من ميامي مقرا إن الإعصار "يتوقع أن يضعف أكثر خلال الأيام القليلة القادمة وأن يصبح روزا عاصفة مدارية بحلول نهاية الأسبوع".

ومن المتوقع أن تؤثر الأمواج الناتجة عن روزا على أجزاء من سواحل جنوب غرب المكسيك، وشبه جزيرة باها كاليفورنيا الجنوبية، وكاليفورنيا الجنوبية في وقت لاحق من هذا الأسبوع وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

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