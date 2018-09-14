الإعصار فلورنس يضرب نورث كارولينا

ضرب الإعصار فلورنس شواطئ نورث كارولينا في السابعة والربع من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، بعد ساعات من اجتياح رياح عنيفة وأمطار غزيرة للولاية وجارتها الجنوبية ساوث كارولينا.

وترافق الإعصار رياح بلغت سرعتها القصوى 150 كيلومترا في الساعة، حسب ما أفاد به المركز الوطني للأعاصير.

NEW: #Hurricane #Florence has made landfall near Wrightsville Beach, North Carolina at 7:15 AM EDT (1115 UTC) with estimated maximum winds of 90 mph (150 km/h), and a minimum central pressure estimate of 958 mb (28.29"). https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/vzpe6MjTf9 — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 14, 2018

ويهدد وصول فلورنس بارتفاع مستوى مياه المحيط ما قد يؤدي إلى سيول وفيضانات كارثية.

وأفادت تقارير بأن الطرق الساحلية في نورث كارولينا غرقت بالمياه فيما كانت الرياح تعصف بالأشجار وتحنيها إلى الأرض قبيل الوصول المرتقب لعين الاعصار، رغم تراجع قوته إلى الفئة الأولى.

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 300 ألف مشترك مع اقتراب الزوابع الأولى المرافقة للإعصار، حسبما قالت السلطات المحلية.

وأظهرت مشاهد التلفزيونات الأميركية مياه المحيط تندفع بقوة نحو الأرصفة والحواجز المائية لتجتاح الطرق الساحلية في التجمعات السكنية الساحلية.