الإعصار مايكل.. حصيلة القتلى ترتفع إلى 17

ارتفعت حصيلة الإعصار المدمر مايكل إلى 17 قتيلا على الأقل وسط مخاوف من العثور على مزيد من الضحايا فيما تواصل فرق الإغاثة عمليات البحث بين أنقاض بلدة تعرضت لأسوأ الأضرار في ولاية فلوريدا.

ووصف حاكم الولاية ريك سكوت بلدة مكسيكو بيتش التي ضربها الاعصار المصنف من الفئة الرابعة الأربعاء بـ"المنكوبة".

وقال خلال تفقده البلدة البالغ عدد سكانها ألف نسمة والمطلة على خليج المكسيك "وكأن قنبلة انفجرت ... كأنها ساحة حرب".

واستعانت فرق الإغاثة بالكلاب المدربة في مكسيكو بيتش الجمعة للبحث عن ضحايا محتملين تحت الأنقاض في المنطقة التي يتناثر فيها الركام.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال إنه يعتزم التوجه إلى فلوريدا وجورجيا. وغرد على تويتر "ليس لدى الناس فكرة عن حجم الضربة التي سددها الإعصار مايكل لولاية جورجيا".

وأضاف "سأزور كل من فلوريدا وجورجيا مطلع الأسبوع المقبل. ونحن نبذل مساع حثيثة إزاء كل منطقة وكل ولاية ضربها الإعصار ونحن معكم".

ويعد مايك أعنف إعصار يضرب منطقة فلوريدا "بانهاندل" - شريط الأرض الضيق بين خليج المكسيك والأطلسي منذ بدء تسجيل المعلومات في 1851.