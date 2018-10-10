الإعصار مايكل 'شديد الخطورة' يصبح من الفئة الرابعة

يتجه الإعصار مايكل إلى سواحل ولاية فلوريدا في جنوب شرق الولايات المتحدة وقد تحول إلى الفئة الرابعة كما أعلن المركز الوطني للأعاصير صباح الأربعاء واصفا العاصفة بأنها "شديدة الخطورة".

وترافق الاعصار رياح بسرعة 210 كيلومتر في الساعة ويتوقع أن يضرب السواحل في وقت لاحق من نهار الأربعاء.

ومن جهتها أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في تالاهاسي عاصمة ولاية فلوريدا أنها طلبت من السكان الالتزام بأوامر الإجلاء.

وقالت إن "الإعصار مايكل حدث غير مسبوق ولا يمكن مقارنته مع أي من الاحداث السابقة. لا تجازفوا بحياتكم، غادروا الآن إذا طلب منكم ذلك".

وكان حاكم الولاية ريك سكوت حذر الثلاثاء من "أنها عاصفة هائلة والتوقعات تزداد خطورة ... الآن هو وقت الاستعداد".

وأضاف أن العاصفة "تشكل تهديدا قاتلا مع اشتداد قوتها".

ولا تزال ولايتا نورث وساوث كارولاينا تتعافيان من الإعصار فلورانس الذي خلّف عشرات القتلى وتسبب في خسائر قدرت بمليارات الدولارات الشهر الماضي.

وشهد العام الماضي سلسلة عواصف كارثية ضربت غرب الأطلسي ومن بينها إيرما وماريا وهارفي. وتسبّبت في خسائر قياسيّة وصلت إلى 125 مليار دولار عندما أدّت إلى فيضانات في مدينة هيوستن.