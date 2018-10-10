الإعصار مايكل يضرب فلوريدا

أعلن المركز الوطني الأميركي للأعاصير الأربعاء أن الإعصار مايكل ضرب اليابسة عند الساعة الواحدة بالتوقيت المحلي شمال غرب منطقة مكسيكو بيتش بولاية فلوريدا.

وفي آخر تحديثاته أعلن المركز أن الإعصار، وهو الآن ضمن الفئة الرابعة، "يحتمل أن يكون كارثيا" وأن سرعة رياحه تبلغ نحو 250 كيلومترا في الساعة.

وأفادت تقارير محلية في مدينة بنما سيتي في فلوريدا بانهيار بنايات بسبب سرعة الرياح، خاصة القريبة من الساحل، حيث شوهد انهيار بنايات وتطاير أسقف معدنية في مواقف السيارات وسط الأمطار الغزيرة.

وقال المركز في وقت سابق إن العاصفة "غير المسبوقة" ستسبب في مد بحري يمثل "خطرا على الأرواح".



ويتوقع أن يبلغ مستوى ارتفاع الأمواج أربعة أمتار مع تساقط 30 سنتيمترا من الأمطار في بعض الأماكن.



وقال حاكم الولاية ريك سكوت إن "المياه سترتفع. ستغطي سطوحكم. ليس لديكم فرصة للنجاة من ذلك. ولذا يراودني قلق بالغ".



وأضاف "تأخر الوقت جدا لإجلائكم في مناطق الساحل ... اختبئوا وكونوا حذرين، أصغوا لما يقوله مسؤولوكم المحليون. لا تخرجوا فلن تنجوا منه. إنه قاتل".



وصدرت أوامر إجلاء أو تحذيرات إلى ما يقدر بـ375 ألف شخص في أكثر من عشرين مقاطعة.





