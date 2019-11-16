اتساع احتجاجات الوقود في إيران.. والسلطات تعترف

أقرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) بأن عدة مدن إيرانية شهدت مساء الجمعة احتجاجات على إعلان الحكومة المفاجىء عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود.

وقالت الوكالة السبت إن تظاهرات "كبيرة" خرجت في مدينة سيرجان (وسط) حيث "هاجم أشخاص مستودعا للوقود في المدينة وحاولوا إحراقه"، قبل أن تتدخل الشرطة لمنعهم.

وأشارت (إرنا) إلى احتجاجات "متفرقة" جرت في مدن بينها مشهد وبيرجند والأحواز وعبدان وخرمشهر وماهشهر وشيراز وبندر عباس.

وتابعت أن التظاهرات توقفت بحلول منتصف ليل الجمعة السبت.

وكانت الحكومة قد أقرت الجمعة تقنين توزيع البنزين ورفعت أسعاره بنسبة 50 في المئة وأكثر.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للاحتجاجات، التي قتل فيها متظاهر على يد القوات الأمنية في مدينة سيرجان وسط البلاد.

ونقلت (إرنا) عن رئيس مكتب رئيس الجمهورية محمود واعظي قوله إن قرار "تعديل أسعار البنزين هو "قرار متفق عليه من قبل جميع مسؤولي الدولة".

واعتبر أن من مزاياه "دعم معيشة الشرائح الفقيرة"، مشيرا إلى أنه سيساعد على إحداث "توازن في الاستهلاك" و"يحول دون تهريب البنزين".