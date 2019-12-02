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النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يتوج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019
مصدر في الكونغرس: الإدارة الأميركية توقف تجميد 105 ملايين دولار كمساعدات أمنية للبنان
فيديو
الإعلام لبناء السلام
02 ديسمبر، 2019
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الإعلام لبناء السلام
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