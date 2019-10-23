2021.. الإعلانات عبر الإنترنت ستستحوذ على أكثر من نصف السوق

رجحت شركة متخصصة أن يستحوذ الإعلان عبر الإنترنت على أكثر من 50 في المئة من السوق الإعلانية مع نهاية 2021.

ووفق توقعات (Zenith Media) فإن وسائل الإعلان عبر الإنترنت ستجتذب المعلنين إليها بشكل كبير، خاصة وأن عدد مستخدمي الإنترنت يتجاوز نصف عدد سكان العالم، ما يعني أن الجمهور المستهدف الذي تريده الشركات أصبح موجودا على شاشات الحاسوب والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وستتراجع جاذبية قنوات التلفزيون للمعلنين ولكنها ستحافظ على ربع سوق الإعلان، فيما ستبلغ حصة الإعلانات على الطرقات 7 في المئة، وتليها الصحف إلى 6 في المئة.

وبلغ عدد مستخدمي الإنترنت أكثر من نصف عدد سكان العالم، ولكن لا يزال هنالك 3.4 مليار شخص غير متصلين بالإنترنت، وفق الموقع الإلكتروني للمنتدى الاقتصادي العالمي.

وتشير الأرقام إلى وجود قرابة 1.73 مليار موقع إلكتروني منها 200 مليون موقع فاعل، وفق آخر بيانات "إنترنت لايف ستاتس".