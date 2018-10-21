الإعلان عن سبب وفاة خبيرة التجميل العراقية رشا الحسن

أعلنت السلطات العراقية الأحد سبب وفاة خبيرة التجميل رشا الحسن التي قضت في ظروف غامضة في آب/أغسطس الماضي، حسب ما ذكرت وسائل إعلام عراقية.

وقال تقرير الطب العدلي إن سبب وفاة رشا الحسن هو "تثخن مع تكلس الصمام ومضاعفاته" دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكانت خبيرة التجميل رشا الحسن وصلت في الـ26 من آب/ أغسطس الماضي، إلى مستشفى الشيخ زايد في بغداد، وهي تشعر باختناق شديد جراء تعرضها لنوع من المواد السامة كما ذكر شهود عيان، ثم ما لبثت أن فارقت الحياة.

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وقبل أسبوع من وفاة الحسن، وصلت طبيبة التجمل رفيف الياسري إلى المستشفى ذاته وبالأعراض ذاتها وتوفيت.

وبعدها بعدة أسابيع قتلت وصيفة ملكة جمال العراق السابقة تارة فارس في إطلاق نار بالعاصمة بغداد، كما قتلت الناشطة سعاد العلي في البصرة.

وأكد مقربون من رشا الحسن في وقت سابق لموقع "الحرة" أن مقتل الحسن كان مدبرا ضمن سلسلة من "اغتيالات القتل المنظم، نفذتها ميليشيات متشددة ترفض حركات التحرر أو أن يكون للمرأة دور في الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية".