الإغلاق الحكومي.. النواب يمرر حزمة تشريعية

وافق مجلس النواب الأميركي الخميس على حزمة تشريعية تهدف إلى إنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، رغم تهديد البيت الأبيض بنقضها، كونها لا تشمل أي تمويل للجدار مع المكسيك، وهو مطلب رئيسي لإدارة الرئيس دونالد ترامب.

وصوت المجلس أولا للموافقة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لصالح وزارة الأمن الداخلي لم يخصص أي تمويل جديد للجدار. ومرر المشروع بغالبية 239 صوتا مقابل 192، مع انضمام خمسة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.

بعد ذلك بوقت قصير، صوت مجلس النواب بالموافقة على حزمة مكونة من ستة فواتير إنفاق كاملة لإعادة فتح الأجزاء الأخرى المغلقة من الحكومة الفيدرالية.

لكن نسبه مرور المشروع في مجلس الشيوخ ستكون صعبة بسبب سيطرة الجمهوريين على المجلس،

الأمر الذي يضع الديمقراطيين في الكونغرس والإدارة الأميركية في حالة جمود تهدد بإطالة فترة الإغلاق التي أوشكت على دخول اسبوعها الثالث.