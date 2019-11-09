الإفراج بكفالة عن موظف سابق في تويتر متهم بالتجسس لصالح السعودية

ذكرت رويترز أن قاضية أميركية سمحت، يوم الجمعة، بالإفراج بكفالة عن موظف سابق في تويتر مع وضع قيود على سفره في انتظار محاكمته بتهمة التجسس لصالح السعودية.

وقالت القاضية بولا مكاندليس، إن قرارها بشأن أحمد أبو عمو (41 عاما) سيدخل حيز التنفيذ في الساعة 4:30 مساء بالتوقيت المحلي (7:30 مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة)، ما لم يقدم ممثلو الادعاء الاتحاديون طعنا على القرار.

وقال محامي الدفاع كريس بلاك إن ممثلي الادعاء إذا طعنوا على قرار القاضية، فسيتعين على أبو عمو أن يبقى قيد الاحتجاز إلى أن ينظر قاض في المحكمة الجزئية في قرارها.

ويواجه أبو عمو وعلي الزبارة (35 عاما) وهو موظف سابق آخر في تويتر وأحمد المطيري (30 عاما) الذي كان يعمل لدى الأسرة الحاكمة في السعودية اتهامات بالتجسس لصالح المملكة، وفقا لما جاء في شكوى من وزارة العدل الأميركية ضدهم.