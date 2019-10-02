الإفراج عن شابين أردنيين كانا معتقلين في القاهرة

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان القضاة، في بيان رسمي الأربعاء، إفراج السلطات المصرية عن مواطنيْن أردنييْن تم اعتقالهما في القاهرة خلال التظاهرات الأخيرة.

وأكد القضاة في تغريدة على تويتر "الإفراج عن الأردنيين الاثنين بعدما أثبتت التحقيقات عدم وجود أي دور لهما في الاحتجاجات" وهما عبد الرحمن علي حسين وثائر مطر.

وظهر عبد الرحمن الرواجبة (24 عاما) وثائر مطر (24 عاما) في مقطع فيديو بث خلال برنامج يقدمه الإعلامي المصري عمرو أديب، الثلاثاء، وهما يعترفان بالتهم الموجهة لهما والمتعلقة بالتحريض على التظاهر في مصر.

وإلى جانب هذين الشخصين، عرض عمرو أديب اعترافات لأشخاص آخرين يحملون جنسيات تركية وهولندية وفلسطينية وسودانية تتعلق بذات التهم.

وكانت السلطات المصرية قد أعلنت القبض على عدد من المواطنين العرب والأجانب أثناء المظاهرات التي خرجت في القاهرة ومدن مصرية أخرى يوم الجمعة الماضي للمطالبة بإسقاط الرئيس عبد الفتاح السيسي.