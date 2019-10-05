الإفراج عن أستراليين اثنين كانا محتجزين في إيران

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين السبت الإفراج عن مسافرين أستراليين اثنين كانا محتجزين في إيران، وذلك إثر "مفاضوات حساسة للغاية" مع طهران.



وقالت إن جولي كينغ ومارك فيركين وهما من مدينة بيرث على الساحل الغربي، أصبحا في طريق عودتهما إلى بلادهما، وإنهما "بصحة جيدة ومنعويات مرتفعة".

وأوضحت الوزيرة أنه تم إسقاط جميع التهم عنهما.

وكانت الشرطة الإيرانية قد أوقفتهما قبل أسابيع بتهمة تحليق طائرة مسيرة من دون الحصول على ترخيص.

ولا تزال طهران تحتجز أستراليا ثالثا أوقفته في الآونة الأخيرة.

وربط مراقبون توقيف هؤلاء بإعلان أستراليا الموافقة على المشاركة في مهمة بقيادة الولايات المتحدة تهدف إلى حماية السفن التجارية في مضيق هرمز.







