الإفراج عن 'أقدم سجين مصري'

أفرجت السلطات المصرية الأحد عن أقدم سجين لديها بعد قضائه 45 عاما خلف القضبان، بحسب ما جاء في بيان لوزارة الداخلية.

واستفاد السجين، الذي أشارت إليه باسم "كمال ث.ع" ولم توضح أسباب سجنه من عفو رئاسي شمل 237 سجينا.

وقال البيان إن النزيل كان مودعا بسجن شديد الحراسة بمحافظة المنيا، جنوب البلاد.

وجاءت الخطوة استكمالا لتنفيذ قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الخاص "بالإفراج بالعفو عن باقي مده العقوبة" لبعض السجناء، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر.

وقام السيسي بإصدار أكثر من قرار عفو عن سجناء على مدار الأعوام الماضية في مناسبات مختلفة.