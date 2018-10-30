الإمارات.. إفراج مؤقت عن أكاديمي بريطاني متهم بالتجسس

قالت زوجة الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز المتهم بالتجسس في دولة الإمارات الثلاثاء إن زوجها أفرج عنه مؤقتا حتى جلسته المقبلة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

واعتقل هيدجز، (31 عاما) وهو طالب دكتوراه في جامعة درم، في أيار/مايو بمطار دبي بعد زيارة استمرت أسبوعين وظل رهن الحبس الانفرادي. ووجهت له رسميا هذا الشهر تهمة التجسس على الإمارات.

وقالت زوجته دانييلا تيخادا إن زوجها أفرج عنه الاثنين وسيظل تحت المراقبة حتى جلسته المقبلة، وأضافت أنه لم يتم إخطارهم مسبقا بأنه سيفرج عنه.

وتابعت "أنا بالطبع أرحب بهذا التطور. لكن لا أستطيع أن أسمح لنفسي بالتحمس لهذه المعلومة لأن مات ليس حرا تماما بعد".

وكانت رويترز قد ذكرت نقلا عن مصدرين أن هيدجز أفرج عنه بكفالة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن هيدجز أفرج عنه بكفالة دون جواز سفره وطلب منه البقاء في الإمارات حتى جلسته المقبلة وارتداء جهاز مراقبة حول كاحله.

وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية في لندن: "نتابع التطورات عن كثب وأطلعنا السلطات الإماراتية على كل بواعث قلقنا. نواصل بذل كل شيء بوسعنا من أجل ماثيو وأسرته".

وقال المدعي العام الإماراتي إن هيدجز متهم بالتجسس لصالح دولة أجنبية دون أن يسميها وبتهديد الأمن العسكري والاقتصادي والسياسي للبلاد.

ووقع أكثر من 120 أكاديميا من أنحاء العالم التماسا في الأسبوع الماضي لحث السلطات الإماراتية على إطلاق سراحه.

ويشير موقع جامعة درم على الإنترنت إلى أن هيدجز طالب دكتوراه بكلية الحوكمة والشؤون الدولية التي تشمل أبحاثها الاهتمام بالعلاقات المدنية العسكرية والاقتصاد السياسي والقبلية.

وفي العام الماضي شارك في كتابة بحث أكاديمي عن الإخوان المسلمين ومجلس التعاون الخليجي، الذي تنتمي لعضويته الإمارات.