الإمارات الأولى عربيا في السياحة والسفر واليمن في ذيل القائمة عالميا

كشفت تقرير "تنافسية السياحة والسفر" لعام 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي أن الإمارات جاءت الأولى عربيا وفي المرتبة 33 عالميا، فيما حلت اليمن في ذيل القائمة عالميا من بين 140 دولة.

وكشف التقرير الذي يصدر كل عامين مرة، وحمل عنوان "السفر والسياحة في نقطة تحول" لهذا العام أن ثلاثة دول أوروبية جاءت في أعلى القائمة تضم: إسبانيا، وفرنسا، ألمانيا.

ويعتمد التقرير على أربعة مؤشرات رئيسية تعتمد على البيئة التمكينية (Enabling Environment) وسياسة السفر والسياحية (Travel and tourism policy) والبنية التحتية (Infrastructure) وأخيرا الموارد الطبيعية والثقافية (Natural and Cultural Resources).

كما يقيس التقرير هذه المؤشرات من 14 مؤشرا فرعيا تضم: بيئة العمل، والسلامة والأمن، والنظافة والصحة، والموارد البشرية وسوق العمل، وجاهزية تقنيات المعلومات والاتصالات، وتحديد أولويات السفر والسياحة، والانفتاح الدولي، وتنافسية الأسعار، والاستدامة البيئية، والبنية التحتية للنقل الجوي، والبنية التحتية الأرضية والموانئ، والبنية التحتية للخدمات السياحية، والموارد الطبيعية، والموارد الثقافية والسفر التجاري.

وتاليا مرتبة الدول العربية بحسب التقرير لعام 2019:

الإمارات: المرتبة 33 عالميا قطر: المرتبة 51 عالميا عُمان: المرتبة 58 عالميا البحرين: المرتبة 64 عالميا مصر: المرتبة 65 عالميا المغرب: المرتبة 66 عالميا السعودية: المرتبة 69 عالميا الأردن: المرتبة 84 عالميا تونس: المرتبة 85 عالميا الكويت: المرتبة 96 عالميا لبنان: المرتبة 100 عالميا الجزائر: المرتبة 116 عالميا اليمن: المرتبة 140 عالميا

أما عالميا، فكان التالي ترتيب أول 10 دول: