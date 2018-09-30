الإمارات تقر زيادة كبيرة في الميزانية الاتحادية

وافق مجلس الوزراء الإماراتي الأحد على زيادة كبيرة في الميزانية الاتحادية للعام المقبل، في مؤشر على أن الحكومة تهدف لزيادة الإنفاق لتعزيز النمو الاقتصادي.

وقال رئيس وزراء الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الميزانية الاتحادية للعام 2019 تبلغ 60.3 مليار درهم (16.4 مليار دولار) بزيادة 17.3 في المئة عن 2018 عندما بلغت 51 مليار درهم، لتصبح الأكبر على الإطلاق للإمارات.

وقال الشيخ محمد إن مجلس الوزراء وافق على ميزانية اتحادية قيمتها 180 مليار درهم (49 مليار دولار) للأعوام الثلاثة القادمة وإنها بلا عجز.

والميزانية الاتحادية ليست سوى جزء ضئيل من الإنفاق العام الإجمالي في الإمارات إذ لكل إمارة ميزانيتها الخاصة بها.

وقد يتاح للحكومة الاتحادية زيادة الإنفاق بفضل ارتفاع قوي في أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة إذ يجري تداول العقود الآجلة لخام برنت فوق 82 دولارا للبرميل وهو أعلى مستوى في أربعة أعوام، بحسب وكالة رويترز.

وبالنسبة لميزانية 2019، يشكل الإنفاق على برامج تنمية المجتمع 42.3 في المئة والتعليم 17 في المئة والرعاية الصحية 7.3 في المئة بحسب وكالة أنباء الإ

مارات.