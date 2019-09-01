الإمارات تؤكد ضرورة الالتزام بالمبادرة السعودية لخفض التصعيد في اليمن

أكدت الامارات العربية المتحدة مرة أخرى الأحد ضرورة مشاركة الحكومة اليمنية والانفصاليين الجنوبيين في المبادرة السعودية من أجل خفض التصعيد في عدن.

وكتب وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش في حسابه على موقع تويتر "من المهم للحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي أن يقبلا ويشاركا في المبادرة السعودية لتخفيض التوتر وتجنب التصعيد"، مشيرا إلى أن السبيل للتقدم هو "من خلال الحوار الذي تقوده السعودية".

والإمارات عضو رئيسي في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة السعودية في اليمن منذ مارس 2015، دعما لقوات الحكومة في مواجهة المتمردين الحوثيين المقرّبين من إيران.

من جهة أخرى أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الأحد أنها تعتقد أن أكثر من 100 شخص قتلوا في غارة شنها التحالف العسكري بقيادة السعودية على مركز اعتقال تابع للحوثيين في ذمار جنوب العاصمة صنعاء.

وقال رئيس البعثة في اليمن فرانز راوخنشتاين، الذي توجه إلى ذمار بعد الغارة، لوكالة فرانس برس: "نقدر أن أكثر من 100 شخص قتلوا" في الغارة، مشيرا إلى أن 40 شخصا على الأقل يتلقون العلاج في مستشفيين في المدينة.