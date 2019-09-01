الإمارات تجلي 75 من مواطنيها في فلوريدا

أعلنت السفارة الإماراتية في واشنطن أنها أجلت 75 إماراتيا من ولاية فلوريدا الأميركية إلى "وجهة آمنة" قبل وصول الإعصار دوريان.

وقالت السفارة أيضا إنها قامت "بإجلاء مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وأحد الزائرين المقيمين في الإمارات" بعد طلبهم المساعدة.

واشتدت قوة الإعصار دوريان الأحد ليبلغ الفئة الخامسة على مقياس من خمس فئات وفق ما أكد مركز الأعاصير الوطني الأميركي الذي حذر من عاصفة "كارثية" على وشك أن تضرب جزر أباكو في الباهاما.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني، فإن "رياحا مدمرة" سرعتها نحو 280 كلم في الساعة تقترب من الجزيرة.

وسبق أن أُعلنت حال الطوارئ في فلوريدا وفي حوالي 12 مقاطعة من ولاية جورجيا، ويتيح هذا الاجراء تحريك الأجهزة العامة بشكل أفضل في الولاية واللجوء عند الحاجة إلى المساعدة الفدرالية.

وإذا كان نوع من الارتياح مسيطرا في ميامي، إلا أن السكان لا يزالون حذرين وتتواصل عملية توزيع أكياس الرمل في المدينة لمكافحة الفيضانات.

وحض الحاكم الجمهوري لولاية فلوريدا رون ديسانتيس السكان على "أن يبقوا متيقظين".