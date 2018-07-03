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الإمارات تجمد حسابات أشخاص وكيانات إيرانية

سوق الأوراق المالية في دبي

جمدت الإمارات الثلاثاء حسابات تسعة أشخاص وكيانات إيرانية بعد إدراجهم على قائمة المنظمات الإرهابية.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية إن "هيئة الأوراق المالية والسلع أمرت بتحديد وتجميد حسابات وأصول هؤلاء الأشخاص والكيانات".

وأضافت أن "إجراءات الهيئة تضمنت مطالبة جميع الشركات العاملة في قطاع الأوراق المالية والسلع تجميد أية حسابات خاصة بالأفراد والكيانات الواردة في القائمة".

وكانت الإمارات أدرجت في أيار/ مايو الماضي الأشخاص والكيانات التسعة للاشتباه في صلتهم بالحرس الثوري الإيراني بعدما اتخذت الولايات المتحدة خطوة مماثلة في وقت سابق.

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