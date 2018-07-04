الإمارات تحدث موعد تشغيل أول مفاعلاتها النووية

قالت الإمارات الأربعاء إن أول مفاعلاتها النووية الأربعة سيدخل الخدمة بين نهاية 2019 ومطلع 2020، بعدما كانت أكدت في السابق أن إنتاج الطاقة النووية من هذا المفاعل سيبدأ في 2018.

وأكدت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية السلمية، المشغلة للمشروع، حسبما نقلت عنها وكالة الأنباء الرسمية، "اكتمال الأعمال الإنشائية في المحطة الأولى تمهيدا لمرحلة العمليات التشغيلية نهاية 2019 ومطلع 2020".

وكانت الإمارات قد أعلنت في آذار/مارس الماضي اكتمال أعمال البناء في هذا المفاعل على أن يجري تشغيله وبدء توليد الطاقة النووية منه بعد إصدار الرخصة اللازمة لذلك.

وفي 2009، وقعت أبو ظبي عقدا مع ائتلاف تقوده الشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو" بقيمة 20.4 مليار دولار لبناء المفاعلات النووية في براكة غرب الإمارة.

وتتطلع الإمارات إلى أن يساهم البرنامج النووي بحلول عام 2020 في إنتاج نحو 25 في المئة من حاجتها من الكهرباء.