الإمارات تدرس طلب عفو عن البريطاني المسجون

أعلن السفير الإماراتي في لندن سليمان المزروعي الجمعة أن بلاده "تدرس" طلبا للعفو قدمته عائلة الطالب البريطاني ماثيو هيدجيز الذي حكم عليه الأربعاء بالسجن المؤبد في أبوظبي بتهمة التجسس.

وقال السفير الإماراتي في تصريح مقتضب لشبكتي "بي بي سي" و"سكاي نيوز" البريطانيتين إن "عائلة هيدجيز قدمت طلب عفو والحكومة تدرس هذا الطلب" مدافعا أيضا عن النظام القضائي في الإمارات.

وقضت محكمة إماراتية الأربعاء بالسجن المؤبد على طالب الدكتوراه البريطاني ماثيو هيدجيز بعد إدانته بالتجسس، وهو حكم أثار صدمة لندن ودعوات بإعادة النظر فيه وتحذيرات من تداعياته.

وأنزلت محكمة في أبو ظبي العقوبة على هيدجز رغم نفيه التهم الموجهة إليه، فيما قالت عائلته إن الحكم صدر استنادا إلى اعتراف "كاذب".