إماراتيون إلى الفضاء العام المقبل

أعلن حاكم دبي اسمي رائدي الفضاء الإماراتيين اللذين سيتوجهان إلى المحطة الفضائية الدولية، المرة الأولي التي ينطلق فيها رواد إماراتيون إلى الفضاء.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات ورئيس الوزراء الاثنين في تغريدة إن رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي سيشاركان في المهمة المقرر انطلاقها العام المقبل.

وأتبعها بتغريدة أخرى قال فيها "لدينا اليوم البرنامج الوحيد لإطلاق مسبار للمريخ في المنطقة، ولدينا قدرات صناعة الأقمار بنسبة 100 في المئة، ولدينا رواد فضاء مواطنون، ولدينا قطاع فضائي باستثمارات 20 مليار درهم، والأهم، لدينا الإنسان الذي لا سقف لطموحاته إلا السماء".

وأشار إلى أن "الإنسان العربي يستطيع إذا توفرت له الظروف".

وتدير الإمارات برنامج فضاء طموح، وتأمل إطلاق أول قمر صناعي محلي، خليفة سات، في تشرين الأول/أكتوبر من اليابان. كما تبدي رغبة في إطلاق مسبار إلى المريخ عام 2020.

وأشارت الإمارات إلى اعتزامها إقامة مستعمرة لها على المريخ بحلول عام 2117 يقيم فيها 600 ألف شخص.