الإمارات ترفض تقريرا يتهمها بانتهاكات في اليمن

قالت حكومة الإمارات الخميس إنها ترفض ما جاء في تقرير لمنظمة العفو الدولية بشأن إدارتها سجونا سرية في اليمن وتورطها في أعمال تعذيب، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية.

وأوضحت الحكومة الإماراتية في بيان أن السجون اليمنية وإدارتها "تخضع بالكامل" للسلطات في ذلك البلد، مؤكدة أن التقرير "يستند إلى دوافع سياسية هدفها تقويض جهود الإمارات التي تقوم بها في إطار التحالف العربي والرامية إلى دعم الحكومة اليمنية الشرعية".

وأضافت أنها دعت الحكومة اليمنية إلى إجراء تحقيق مستقل في الأمر.

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واتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات والقوات اليمنية المتحالفة معها في وقت سابق الخميس بتعذيب محتجزين في شبكة من السجون السرية في جنوب اليمن.

وقالت في بيان إن "عشرات الأشخاص تعرضوا للاختفاء القسري بعد حملة اعتقالات تعسفية من جانب القوات الإماراتية وقوات يمنية".

والإمارات إحدى الدول الرئيسية المشاركة في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومعظم أنحاء شمال اليمن.