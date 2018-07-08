الإمارات تزيد مدة التجنيد الإجباري

زادت الإمارات مدة التجنيد الإجباري لرجالها من حملة شهادة الثانوية العامة وما فوق ذلك، من 12 شهرا إلى 16 شهرا، حسبما نقلت وكالة الأنباء المحلية الرسمية الأحد.

وسيخدم الرجال الحاصلون على الثانوية العاملة أو ما يعادلها بالجيش لمدة 16 شهرا بدلا من 12 شهرا أما غير الحاصلين على هذه الشهادة فيخدمون لمدة عامين.

وبدأت الإمارات التجنيد الإجباري عام 2014 للرجال، وأبقت على مشاركة النساء القادرات على الخدمة عند مدة تسعة أشهر على أن يكون التجنيد اختياريا ويشترط موافقة أولياء الأمر.

​والإمارات عضو رئيسي في تحالف تقوده السعودية تدخل في الحرب الأهلية باليمن عام 2015 ضد الحوثيين المدعومين من إيران ولصالح الحكومة المعترف بها دوليا.