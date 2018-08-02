الإمارات تستحوذ على شركة تصنيع أسلحة فرنسية

استحوذت الإمارات على شركة تصنيع أسلحة وذخائر فرنسية.

وأقرت الغرفة التجارية في محكمة مولوز الأربعاء استحواذ شركة الإمارات للصناعات العسكرية "إديك" على الشركة الفرنسية المنتجة لأجهزة صنع الذخائر "مانوران".

وقالت المحكمة الأربعاء إنها أقرت "خطة لنقل ملكية الشركة إلى شركة إديك مع بدء التنفيذ".

و"مانوران" تأسست في 1919 واشتهرت بإنتاجها مسدسات الشرطة. لكنها تخلت عن هذا القطاع لانتاج أجهزة لصنع الذخائر.

ويتضمن عرض الشراء الإبقاء على 104 من أصل 145 موظفا كانت تضمهم الشركة الفرنسية عندما أخضعت للحراسة القضائية.

وكانت ثلاث شركات أخرى تقدمت بعروض لشراء "مانوان" هي: البلجيكية "نيو لاشوسيه"، والفرنسية "اوديسي تكنولوجي"، والسلوفاكية "دلتا ديفنس".

وقال رئيس مجلس إدارة "مانوران" ريمي تانبيرجيه في بيان إن "محكمة مولوز التي تعرف السبب الفريد للصعوبات التي نواجهها أعلنت قرارها ببراغماتية لمصلحة أفضل مشروع مالي لمانوران".

ورحب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير بقرار المحكمة الذي يسمح بالإبقاء على "أكثر من مئة وظيفة صناعية باستمرار معرفة صناعية استثنائية".

ووضعت الشركة الفرنسية الوحيدة المنتجة لأجهزة صنع الذخائر تحت الحراسة القضائية منذ 13 حزيران/يونيو بعدما خضعت لمدة عام لاجراءات انقاذية. ويملك ستين بالمئة من المجموعة حاليا مستثمرون من منطقة الألزاس وإدارتها.