الإمارات تشيد بقرارات العاهل السعودي بشأن قضية خاشقجي  

أشادت الإمارات السبت بقرارات العاهل السعودي الملك سلمان عبد العزيز حول قضية الصحافي جمال خاشقجي، الذي أكدت الرياض للمرة الأولى مقتله في قنصليتها في اسطنبول.

وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في البيان على ما أولاه العاهل السعودي من "اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع".

وأكدت الرياض للمرة الأولى فجر السبت، أن الصحافي السعودي جمال خاشقجي قتل في قنصليتها باسطنبول إثر وقوع شجار و"اشتباك بالأيدي" مع عدد من الأشخاص داخلها.

وبالتزامن مع الاعلان، أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بإعفاء نائب رئيس الاستخبارات العامة أحمد عسيري والمستشار في الديوان الملكي برتبة وزير سعود القحطاني، وكلاهما مقرب من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إضافة إلى مسؤولين آخرين في جهاز الاستخبارات.

وذكرت الرياض أنها أوقفت 18 سعوديا على ذمة القضية، وفق ما جاء في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء السعودية.