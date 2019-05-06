الإمارات تفرج عن طاقم زورق قطري

أعلنت السلطات الإماراتية الإفراج عن زورق عسكري قطري وأربعة بحارة احتجزوا لمدة أسبوع تقريبا.

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية إن الزورق الذي يحمل العلم القطري "دخل المياه الإقليمية للدولة" في 30 أبريل/نيسان.

وأضافت أن البحارة الأربعة قطريان وفلسطيني وهندي.

وقالت وزارة الخارجية القطرية إن القارب كان يؤدي تدريبات روتينية في المياه الإقليمية القطرية ثم تعرض لعطل فني جرفه إلى المياه الإقليمية الإماراتية. حيث قامت السلطات الإماراتية باحتجازه وطاقمه.

وأشارت الوزارة القطرية في بيان إلى "تدخل بعض الدول الصديقة والشقيقة" في عملية الإفراج عن الزورق وطاقمه.

وكانت الإمارات بالإضافة إلى السعودية والبحرين ومصر أعلنت قطع العلاقات مع قطر منذ حزيران/يونيو 2017 متهمة إياها بدعم جماعات متشددة، فيما تنفي الدوحة تلك الاتهامات.