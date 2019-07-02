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الإمارات تنفي ملكية 'صواريخ حفتر' الأميركية

صواريخ مضادة للدبابات أميركية الصنع عثر عليها مع قوات حفتر

نفت دولة الإمارات الثلاثاء ملكية الأسلحة الأميركية التي عثر عليها في مخازن تركها مقاتلون موالون لخليفة حفتر في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن الإمارات "تنفي ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في جمهورية ليبيا".

وأكدت الإمارات التزامها بالقرارات الدولية، مبدية استعدادها "بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة".

وتتهم حكومة الوفاق الليبية قوات حفتر باستخدام أسلحة أميركية مصدرها الإمارات.

وحذر السناتور الديموقراطي روبرت منينديز الثلاثاء من أن الولايات المتحدة يمكن أن توقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات، بسبب تسليمها صواريخ أميركية لقوات حفتر.

/**/ /**/ /**/ عنصر من قوات حفتر على دبابة
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وأشار في رسالة بعثها إلى وزير الخارجية مايك بومبيو إلى احتمالية إلغاء جميع مبيعات الأسلحة للإمارات.

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