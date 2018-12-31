حكم نهائي بسجن الناشط الإماراتي منصور

أيدت محكمة إماراتية الاثنين سجن الناشط الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حسبما أفادت به منظمة العفو الدولية.

وقالت المنظمة في بيان إن الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا "نهائي ولا يمكن استئنافه".

كانت محكمة استئناف أبو ظبي قد حكمت في أيار/ مايو 2018 على أحمد منصور وهو حاصل على جائزة مارتين إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان، بالسجن 10 سنوات ودفع غرامة قدرها مليون درهم (272 ألف دولار).

ووضع تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد انتهاء مدة حكمه، بعد إدانته بـ"الإساءة إلى هيبة الإمارات ومكانتها ورموزها"، فيما برأته حينها من تهم تتعلق بالإرهاب.

ودعت منظمات حقوقية إلى الإفراج عن منصور، ووصفت احتجازه بأنه انتهاك لحرية التعبير والرأي.