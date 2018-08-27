الإمارات: مطار دبي لم يتعرض لهجوم

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات الاثنين صحة الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن استهداف الحوثيين في اليمن مطار دبي الدولي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة بأن "حركة الملاحة الجوية في الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي".

وأضافت في تغريدة على تويتر أن لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام تابعة للحوثيين "بخصوص مطار دبي الدولي".

"الطيران المدني" : حركة الملاحة الجوية في دولة #الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي ولاصحة لما يتم تداوله في وسائل الإعلام الحوثية بخصوص مطار دبي الدولي #وام — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) August 27, 2018

وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي قد قالت إن "سلاح الجو المسير نفذ هجوما نوعيا على مطار دبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة من طراز صماد 3".

وأعلن الحوثيون قبل شهر استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، وهو ما نفته السلطات الإماراتية حينها وأكدت أن حركة الملاحة في المطار تسير بشكل طبيعي.