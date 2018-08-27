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أخبار الخليج

الإمارات: مطار دبي لم يتعرض لهجوم

جانب من مطار دبي

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات الاثنين صحة الأنباء التي تحدثت في وقت سابق عن استهداف الحوثيين في اليمن مطار دبي الدولي.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات نقلا عن الهيئة بأن "حركة الملاحة الجوية في الإمارات تسير بشكل اعتيادي وطبيعي".

وأضافت في تغريدة على تويتر أن لا صحة لما تتداوله وسائل إعلام تابعة للحوثيين "بخصوص مطار دبي الدولي".

وكانت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي قد قالت إن "سلاح الجو المسير نفذ هجوما نوعيا على مطار دبي الدولي في الإمارات بواسطة طائرة مسيرة من طراز صماد 3".

وأعلن الحوثيون قبل شهر استهداف مطار أبو ظبي بطائرة مسيرة، وهو ما نفته السلطات الإماراتية حينها وأكدت أن حركة الملاحة في المطار تسير بشكل طبيعي.

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