الإنفاق العسكري العالمي.. أكثر 10 دول

بلغ حجم الإنفاق العسكري في العالم العام الماضي 1822 مليار دولار، بزيادة 2.6 في المئة عن عام 2017، واحتلت الولايات المتحدة الصدارة من حيث حجم هذا الإنفاق، بحسب تقرير لمعهد ستكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وكشفت الأرقام والخرائط الواردة في تقرير "اتجاهات الإنفاق العسكري في العالم، 2018" زيادة 5.4 في المئة في حجم هذا الإنفاق عن عام 2009.

دولتان في الشرق الأوسط هما السعودية (المركز الثالث) وتركيا (المركز الـ15) حلتا بين أكبر 15 دولة في الإنفاق العسكري.

الولايات المتحدة جات على رأس قائمة أكبر 40 دولة في الإنفاق العسكري عام 2018 بحجم إنفاق بلغ 649 مليار دولار، وهو ما يعادل 36 في المئة من حجم الإنفاق العالمي، وتقريبا مجمل الإنفاق العسكري للدول الثماني التي تليها في التصنيف.

الإنفاق العسكري الأميركي زاد بنسبة 4.6 في المئة عام 2018، لكنه انخفض بنسبة 17 في المئة في الفترة بين عامي 2009 و2018، أما الصين فزاد إنفاقها خلال 10 سنوات بنسبة 83 في المئة.

الإنفاق العسكري الصيني يمثل وحده 14 في المئة من حجم الإنفاق في العالم، وقد زاد العام الماضي للسنة الـ24 على التوالي.

وخرجت روسيا في التقرير الأخير من قائمة الخمسة الكبار لأول مرة منذ عام 2006 (61.4 مليار دولار). التقرير كشف أن الإنفاق العسكري لروسيا انخفض عام 2017 بنسبة 19 في المئة، و3.5 في المئة في عام 2018.

الدول الخمسة الكبار في التصنيف (الولايات المتحدة، الصين، السعودية، الهند، فرنسا) أنفقت جميعها ما نسبته 60 في المئة من حجم الإنفاق العالمي.

​قائمة أعلى 10 دول:

1- الولايات المتحدة: 649 مليار دولار

2- الصين: 250 مليار دولار

3- السعودية: 67.6 مليار دولار

4- الهند: 66.5 مليار دولار

5- فرنسا: 63.8 مليار دولار

6- روسيا: 61.4 مليار دولار

7- المملكة المتحدة: 50 مليار دولار

8- ألمانيا: 49.5 مليار دولار

9- اليابان: 46.6 مليار

10- كوريا الجنوبية: 43.1 مليار دولار

الشرق الأوسط

المعهد ذكر أنه لم يشر إلى القيمة الإجمالية للإنفاق العسكري في منطقة الشرق الأوسط لغياب بيانات عن سوريا وقطر والإمارات واليمن.

لكن 11 دولة شرق أوسطية جاءت في التقرير بلغ مجموع إنفاقها 145 مليار دولار. وتبين أن الإنفاق العسكري لهذه الدول انخفض 1.8 في المئة عام 2018.

السعودية هي أكبر دولة في الشرق الأوسط في الإنفاق العسكري، بحسب التقرير، الذي ذكر أن إنفاقها ارتفع في الفترة بين 2009 و2015 بنسبة 72 في المئة، ثم انخفض بنسبة 28 في المئة عام 2016 مع تراجع عائدات المملكة جراء انخفاض أسعار النفط، ثم ارتفع بنسبة 11 في المئة عام 2017، وانخفض 6.5 في المئة عام 2018.

التقرير ذكر أن الإنفاق العسكري للسعودية تراجع في 2018 رغم زيادة وارداتها من الأسلحة وانخراطها في حرب اليمن.

ترتيب دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:

1- السعودية: 67.6 مليار دولار

2- تركيا: 19 مليار دولار

3- إسرائيل: 15.9 مليار دولار

4- إيران: 13.2 مليار دولار

5- الجزائر: 9.6 مليار دولار

6- الكويت: 7.3 مليار دولار

7- عُمان: 6.7 مليار دولار

8- العراق: 6.3 مليار دولار

9- مصر: 3.1 مليار دولار

10- لبنان: 2.8 مليار دولار

11- الأردن: 2 مليار دولار

12- البحرين: 1.4 مليار دولار