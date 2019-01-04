حذرت الوكالة الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منهاCDCمن انتشار سلالة من الإنفلونزا كانت قد تحولت في 1918 إلى وباء أودى بحياة 50 مليون إنسان في عامين.

السلالة المعروفة علميا بـ H1N1عاودت الظهور هذا الموسم، وفق ما صرحت به ناطقة باسم CDC لموقع (صالون).

وقالت كريستن نوردلند إن الأسابيع الأربعة الأخيرة شهدت انتشارا لسلالة أخرى (H3N2) في ولايات الجنوب الغربي. وأشارت إلى وقوع سبعة قتلى نتيجة لإصابتهم بعدوى إنفلونزا مزيج من سلالات H1N1 و H3N2و B.

واستبعدت نوردلند أن تتحول الإنفلونزا من سلالة H1N1 إلى وباء قاتل مثلما حدث قبل قرن. وقالت إن فيروسات الإنفلونزا تتغير باستمرار، وعليه فإن سلالة H1N1 هذا العام ليست هي ذاتها سلالة H1N1 قبل قرن.

وتتحور فيروسات الإنفلونزا نتيجة للطفرات في تركيبها الجيني ولاندماج السلالات، وهذا ما يجعلها مقاومة للأدوية. لكن في حالة، H1N1 فإن التغييرات المتعددة على الفايروس تجعل فرص تسببه بوباء منخفضة للغاية.

وأشارت نوردلند إلى أن اللقاحات والأدوية المتوفرة تشمل مكونات دوائية مصممة لمواجهة سلالة H1N1 ومنها فلوميدين Flumadine وتامي فلو Tamiflu.