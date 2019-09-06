الاتحاد الأفريقي يرفع العقوبات عن السودان

قال الاتحاد الأفريقي إنه ألغى تعليق مشاركة السودان لأنه شكل حكومة يقودها مدنيون، منذ إطاحة الجيش الرئيس عمر البشير في أبريل الماضي.



وصرحت إيا كالوندو، المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بإثيوبيا، لوكالة أسوشيتد برس الجمعة، قائلة "رفعت العقوبات".



وغرد مجلس الأمن والسلام في الاتحاد الأفريقي معلنا القرار، قائلا إنه "ملتزم بدعم إعادة بنائه وجهود الحشد الدولي".

وأعلن رئيس الوزراء السوداني حديث التعيين، الخميس، تشكيلة الحكومة الانتقالية في إطار اتفاق لتشارك السلطة بين الجيش والمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية.



وكان الاتحاد الأفريقي قد علق مشاركات السودان في أنشطة المنظمة في حزيران، بعد حملة قمع دامية من قوات الأمن استهدفت محتجين يطالبون بالحكم المدني. وكان هدف القرار الضغط على الجيش لتسليم السلطة للمدنيين.