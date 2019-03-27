الاتحاد الأوروبي: الجولان ليس إسرائيليا 

أكد الاتحاد الأوروبي الأربعاء أن الدول الأعضاء لن تتبع الولايات المتحدة في مسألة الاعتراف بسيادة إسرائيل على "مرتفعات الجولان المحتل".

وأصدرت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بيانا باسم الدول الأعضاء يعيد تأكيد وجهة نظرها.

وأفاد البيان قبيل اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن قرار واشنطن أن "موقف الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بوضع هضبة الجولان لم يتغير".

وتابع انه "تماشيا مع القانون الدولي وقراري مجلس الأمن الدولي 242 و497 ، فإن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة".

والاثنين، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب إعلانا يعترف بضم إسرائيل عام 1981 للهضبة الاستراتيجية، التي استولت عليها من سوريا إبان حرب الأيام الستة عام 1967.

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو أن قرار الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان سيساعد في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لكن الوضوح الأميركي سيلغي حالة "عدم اليقين" حول التصرفات الأميركية في المستقبل.

المصدر: أ ف ب