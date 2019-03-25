الاتحاد الأوروبي مستعد لـ'بريكست' دون اتفاق

أعلن الاتحاد الأوروبي الاثنين أنه استكمل استعداداته لاحتمال خروج بريطانيا من التكتل دون اتفاق، مع تزايد المخاوف من فوضى "بريكست".

وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، "بما أنه من المحتمل أن تترك المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق في 12 نيسان/أبريل، فإن المفوضية الأوروبية أكملت اليوم استعداداتها لبريكست بدون اتفاق".

ويأتي ذلك بعد أيام من موافقة بروكسل على تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لما بعد 29 آذار/مارس.

وأجرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأحد محادثات أزمة مع زملائها في حزب المحافظين، فيما تسعى إلى وضع خطة للأسبوع الحاسم في عملية "بريكست" وسط تقارير تفيد بأن رئاستها للحكومة باتت مهددة.