الاتحاد الأوروبي سيرفض إدراج السعودية في قائمة سوداء

رفض ممثلون عن الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الأربعاء بالإجماع مقترحا للمفوضية بإدراج السعودية ودول أخرى على قائمة سوداء للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال، وفق مصادر أوروبية.

وأثار الاقتراح الذي قدمته الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، غضب السعودية وكذلك الولايات المتحدة وتسبب باستياء في عواصم أوروبية.

وسيعلن وزراء الداخلية في الاتحاد بشكل رسمي رفضهم للمقترح في محادثات في بروكسل الخميس، حسبما أكد مصدر أوروبي لوكالة الصحافة الفرنسية.

واشتكى دبلوماسيون أوروبيون من أن الطريقة التي اتبعتها المفوضية لوضع اللائحة كانت غير واضحة وعرضة في نهاية المطاف لتحديات قانونية.