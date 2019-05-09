الاتحاد الأوروبي: نتابع إيران بقلق

حث الاتحاد الأوروبي إيران على احترام الاتفاق الدولي الذي يحد من الطموحات النووية للجمهورية الإسلامية، وقال إنه يهدف إلى مواصلة التجارة مع البلاد على الرغم من العقوبات الأميركية.



وقال الاتحاد والقوى الأوروبية الكبرى، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، الخميس إنهم "يتابعون بقلق بالغ البيان الذي أدلت به إيران بشأن التزاماتها" بالاتفاق النووي.



وأضافوا في بيان "لا نزال على التزامنا التام بالحفاظ على الاتفاق، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وتنفيذ بنوده بالكامل".



وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب سحبت الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي.



وتقول القوى الأوروبية إنها "تأسف على إعادة فرض العقوبات" من قبل الولايات المتحدة، وأنها سوف تظل "عازمة على مواصلة بذل الجهود لتمكين استمرار التجارة المشروعة مع إيران".

