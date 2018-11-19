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الاتحاد الأوروبي يؤيد مشروع اتفاق بريكست

علم الاتحاد الأوروبي والعلم البريطاني أمام مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الاثنين على مشروع اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد (بريكست) في ختام اجتماع بالعاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك تمهيدا لتوقيعه خلال القمة الأوروبية الاستثنائية في نهاية الأسبوع.

وقال الوزير النمساوي المكلف الشؤون الأوروبية غيرنوت بلوميل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إنه "تم الانتهاء من الخطوة الأولى الصعبة، لقد نجحنا في الحفاظ على الوحدة".

ومن جانبه أوضح ميشيل بارنييه مفاوض الاتحاد الأوروبي بشأن اتفاق خروج بريطانيا من التكتل أن مسودة الاتفاق التي تم التوصل إليها بين الاتحاد ولندن "منصفة ومتوازنة".

وأضاف في مؤتمر صحافي: "نحن في الواقع في لحظة حاسمة في هذه العملية ويجب ألا يغيب عن عين أحد التقدم الذي تم إحرازه في بروكسل وفي لندن".

وتابع بارنييه: "على وجه الخصوص الدول الأعضاء تؤيد اتفاق الخروج. الاتحاد الأوروبي ما زال عليه أن يقرر العملية الداخلية للاتفاق على مد الفترة الانتقالية".

وبموجب مسودة الاتفاق الحالية، تنتهي هذه الفترة بنهاية العام 2020. لكن بارنييه اقترح تمديدها عامين إضافيين، وفق مصدر أوروبي.

وقال المفاوض الأوروبي "ببساطة، إذا قمنا بتمديدها ... سيكون هناك اتفاق بشأن خطة مساهمة (بريطانيا) المالية".

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