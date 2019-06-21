الاتحاد الأوروبي: اتفاق بريكست غير قابل للتفاوض

وجه الاتحاد الأوروبي تحذيرا جديدا إلى رئيس الحكومة البريطانية المقبل، مؤكدا أنه لن يكون من ممكنا إدخال أي تعديلات على الاتفاق الذي تم التوصل إليه حول عملية بريكست، في ختام قمة عقدتها الدول الـ27 في بروكسل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك خلال مؤتمر صحافي "إننا مستعدون لمناقشة العلاقة المقبلة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حال تطور موقف المملكة المتحدة، لكن اتفاق الانسحاب غير مطروح للتفاوض مجددا".

وأفاد مصدر أوروبي بأن المناقشات حول بريكست بين قادة الدول الـ27 الذين اجتمعوا الجمعة من دون مشاركة رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي التي تستعد لتسليم مهامها، لم تستمر أكثر من 10 دقائق.

وقال توسك "ننتظر تعيين رئيس الوزراء البريطاني الجديد"، مضيفا "بعد ذلك سننتظر قرارات الحكومة البريطانية واقتراحاتها الجديدة. لكن موقفنا لم يتغير".

وتابع "سيكون بريكست ربما أكثر تشويقا من قبل بسبب بعض القرارات الخاصة في لندن، لكن لم يطرأ أي تغيير في ما يتعلق بموقفنا".

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قالت من جانبها "أشرنا إلى أنه بعد انتخاب رئيس الوزراء البريطاني الجديد، نريد الحفاظ على تعاون جيد، وسنجري محادثات مرة جديدة، لكننا شددنا في المقابل على أن الاتفاق تم التفاوض بشأنه في رأينا".

وتجري انتخابات في الحزب المحافظ حاليا لاختيار رئيس جديد له سيتولى رئاسة الحكومة، ويتصدر السباق وزير الخارجية السابق المؤيد لبريكست بشدة بوريس جونسون الذي لم يعد يواجه سوى خصم واحد هو وزير الخارجية جيريمي هانت.