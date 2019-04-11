الاتحاد الأوروبي يدعو حفتر إلى وقف الهجوم

دعا الاتحاد الأوروبي قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر الخميس إلى وقف هجومها على العاصمة طرابلس.

وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد فيديريكا موغيريني في بيان إن "الهجوم العسكري الذي بدأه الجيش الوطني الليبي على طرابلس وما تلاه من تصعيد في العاصمة وحولها يعرض المدنيين للخطر بمن فيهم المهاجرون واللاجئون، ويعرقل العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة".

وأضافت "يدعو الاتحاد الأوروبي وأعضاؤه جميع الأطراف إلى وقف جميع العمليات العسكرية فورا".

وتابعت موغيريني قائلة "يجب على الجيش الوطني الليبي وكل القوات التي دخلت طرابلس أو محيطها الانسحاب، كما يجب الانصياع إلى دعوات الأمم المتحدة من أجل هدنة إنسانية".