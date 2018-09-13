الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد روسيا

أعلن الاتحاد الأوروبي الخميس تمديد العقوبات المفروضة على مسؤولين ومشرعين روس كبار، وضباط في الجيش الروسي لمدة ستة أشهر إضافية، بسبب تدخلهم في أوكرانيا.

وقال الاتحاد إنه تم تمديد تجميد الأصول وحظر السفر بحق 155 شخصا و44 كيانا حتى 15 آذار/مارس 2019.

وأوضح أنه لا يوجد مبرر لإسقاط العقوبات.

ويتهم الاتحاد هؤلاء الأفراد والكيانات بارتكاب "أعمال تقوض أو تهدد سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها".

وكان الاتحاد قد فرض تلك العقوبات على روسيا بعد أن ضمت شبه جزيرة القرم الأوكرانية في 2014. ويرفض الاعتراف بسلطة موسكو هناك.



ولدى الكتلة الأوروبية عقوبات منفصلة تستهدف الاقتصاد الروسي.