الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على نظام الأسد

مدد الاتحاد الأوروبي الجمعة العقوبات المفروضة على النظام السوري حتى الأول من حزيران/يونيو 2020.

وأعلن مجلس الاتحاد الأوروبي في بيان أن التكتل "قرر الإبقاء على القيود المفروضة على النظام السوري والذين يدعمونه نظرا لاستمرار ممارسة القمع بحق المدنيين".

وأضاف البيان أن "اللائحة تضم حتى الآن 270 شخصا و70 كيانا تخضع لحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولها باعتبار أنها مسؤولة عن القمع العنيف الذي يمارس ضد السكان المدنيين في سوريا، وأنها تستفيد من النظام أو تقدم له دعمها أو مرتبطة بمثل هؤلاء الأشخاص أو الكيانات".

وتم سحب أسماء خمسة أشخاص متوفين.

وفرض الاتحاد الأوروبي حظرا نفطيا وقيودا تطال بعض الاستثمارات إلى جانب تجميد أصول يملكها البنك المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي، وقيودا على صادرات معدات وتكنولوجيا من شأنها أن تستخدم لغايات قمع داخلي وكذلك تجهيزات وتكنولوجيا تهدف إلى مراقبة أو اعتراض اتصالات انترنت أو الاتصالات الهاتفية، وفق البيان.

وعقوبات الاتحاد الأوروبي سارية منذ الأول كانون الأول/ديسمبر 2011 ويعاد النظر فيها سنويا.